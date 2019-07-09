تجديد حبس متهمتين بخلية الأمل 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات

كتبت أمنية الموجي

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس كلا من تقوى ناصر، ولؤيا صبرة، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الإمل"، واتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

تواجه المتهمتين فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.