تجديد حبس عامل وشقيقته 15 يوما على ذمة التحقيقات لحرقهما طالب بشبرا الخيمة

القليوبية-نيفين طه

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة الجزئية حبس عامل وشقيقته 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامها بإشعال النيران بطالب بدائرة القسم خلال مشاجرة بينهما.

كان قد تلقى المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من مستشفى شبرا العام ( كوتشينر ) بالقاهرة بوصول على وجيه 17 سنة طالب مصاب بحروق متفرقة بالجسم وتم حجزه للعلاج.

أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وانتقل العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، وبسؤال والد المصاب - ترزى - اتهم كلا من "أحمد ع م" 15 سنة عامل جمع قمامة وشقيقته سماح ع م عاملة جمع قمامه ومتهم ثالث.

وذلك بسبب قيام المتهمين وآخر بتجميع القمامة أمام منزل المصاب وقيامهما بإشعال النيران بشخص من متحدى الإعاقة ولدى معاتبتهما ومنعهما من ذلك حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة قامت على إثرها الثانية بإلقاء زجاجة مشتعلة مملوءة بالبنزين على المجنى عليه أدت لامساك النيران به وحدوث إصابته.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المبين وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2114 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2019م.