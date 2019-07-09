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تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى بمنيا القمح بالشرقية

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 07:28 م
تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى بمنيا القمح بالشرقية محكمة
الشرقية فتحية الديب

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة منيا القمح بالشرقية، اليوم، تجديد حبس تشكيل عصابى مكون من 3 أفراد، تخصص فى سرقة الماشية، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد من مركز شرطة منيا القمح، بإصابة "محمد م ع" مقيم سنهوت بطلق نارى.

وتبين من التحريات أثناء سماع "جمال م ع" مقيم سنهوت، صوت نباح كلاب أثناء نومه بمسكنه وإتضح له قيام شخصين بالإستيلاء على قطعة ماشية ملك عمه، فهرع خلفهم برفقة والده وأقاربه قاما الجناة بإطلاق أعيرة نارية، نجوهم لإبعادهم أسفرت عن إصابة المجنى عليه.

وتم تشكيل فريق بحث ضم الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، ومعاونه النقيب أحمد شويخ، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، وتوصلت تحريات فريق البحث إلي قيام كل من " أحمد ع ع " 35 سنة عامل بمحكمة شبرا  الخيمية، و" هشام م م " 40 سنة تاجر مواشى و" أحمد ح ع " 35 سة جزار، بإرتكاب الواقعة، وتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى.

تمكن فريق البحث الجنائى، برئاسة العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع الأمن العام، برئاسة العميد ماجد الأشقر، من ضبط المتهمين الثلاثة.

 


الشرقية

مركز شرطة منيا القمح

قرية سنهوت

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سرقة الماشية

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