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بدء حفل محافظة القاهرة بالعيد القومى بمركز شباب الجزيرة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 09:32 م
بدء حفل محافظة القاهرة بالعيد القومى بمركز شباب الجزيرة حفل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بالعيد القومى للمحافظة
كتب سيد الخلفاوى

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بدأ منذ قليل حفل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، بالعيد القومى لمحافظة القاهرة وذكرى مرور 1050 عاما على إنشائها، بمركز شباب الجزيرة، وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ونواب محافظ القاهرة للمناطق الأربعة، ومديرى المديريات ورؤساء الأحياء وقيادات محافظة القاهرة .

وبدأ الحفل بعزف السلام الجمهورى، وتم عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات العاصمة خلال عام، كما بدأت أولى فقرات الحفل بأداء رقصات لأطفال مراكز الشباب بالمحافظة.

ويوافق القومى لمحافظة القاهرة مرور 1050 عاما على إنشائها على يد القائد جوهر الصقلى فى السادس من يوليو عام 969 بأمر من الخليفة المعز لدين الله الفاطمى.

وقال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن احتفالات القاهرة بعيدها ستمتد على مدار أسبوعين وتشمل افتتاح عدد من المشروعات الخدمية للمواطنين منها افتتاح تطوير أسواق وميادين وحدائق ومراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء، كما سيتضمن عقد عدد من الحفلات بمعرفة مديرية التربية والتعليم يتم خلالها تكريم أوائل الاعدادية ومعرض لأهم الأنشطة الطلابية واحتفال لمديرية الشباب والرياضة بمركز شباب الجزيرة.

كما ستتم إقامة حفل ختامى يتم خلاله تكريم المميزين من العاملين بالمحافظة وإعلان نتيجة مسابقة الأفلام القصيرة والتى نظمتها المحافظة لإظهار الجوانب الإيجابية والصور الحضارية للعاصمة والتى سيتم عرضها بالشوارع والميادين الرئيسية، وقام بتنفيذها عدد من شباب القاهرة ويتخلل الاحتفالات إقامة صلاة الجمعة بمسجد السلطان حسن الذى يعد واحدا من أقدم وأعرق مساجد القاهرة .

 
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مركز شباب الجزيرة

العيد القومي للقاهرة

تاريخ تاسيس القاهرة

تاريج انشاء العاصمة

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