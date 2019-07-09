بالأسماء.. مصرع 2 وإصابة 4 من أسرة واحدة فى حادث تصادم على طريق العلمين

مطروح _ حسن مشالي

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 أشخاص، من أسرة واحدة من محافظة المنوفية، بإصابات خطرة، إثر حادث تصادم سيارتهم مع سيارة نقل كبيرة، بالكيلو 7 على طريق العلمين- وادى النطرون، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى العلمين المركزي، المصابين مجدى كامل فتاح " 50 سنة" مصاب باشتباه نزيف بالمخ اشتباه ونزيف بالبطن واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمة شديدة بالوجه، رشا مجدى كامل " 20 سنة " مصابة باشتباه pc اشتباه وكسر بالقدم اليمنى وكدمات وسجحات بالجسم، مها محمد شوقى " 45 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالبطن وجرح متهتك بالجبهة واشتباه كسر بالفقرات العنقية وجرح رضى بالوجه، بسمه مجدى كامل " 14 سنة" مصابة باشتباه pc واشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم وكدمه شديدة بالوجه.

كما تم نقل جثتين للمستشفى لكل من مروه مجدى كامل "11 سنة"، وأميرة مجدى كامل "17 سنة" وجميعهم من أسرة واحدة من محافظة المنوفية.

تم تقديم الإسعافات الأولية وجارى علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.