سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 06:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

بالأسماء.. مصرع 2 وإصابة 4 من أسرة واحدة فى حادث تصادم على طريق العلمين

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 04:38 م
بالأسماء.. مصرع 2 وإصابة 4 من أسرة واحدة فى حادث تصادم على طريق العلمين اسعاف - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 أشخاص، من أسرة واحدة من محافظة المنوفية، بإصابات خطرة، إثر حادث تصادم سيارتهم مع سيارة نقل كبيرة، بالكيلو 7 على طريق العلمين- وادى النطرون، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى العلمين المركزي، المصابين مجدى كامل فتاح " 50 سنة" مصاب باشتباه نزيف بالمخ اشتباه ونزيف بالبطن واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمة شديدة بالوجه، رشا مجدى كامل " 20 سنة " مصابة باشتباه pc اشتباه وكسر بالقدم اليمنى وكدمات وسجحات بالجسم، مها محمد شوقى " 45 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالبطن وجرح متهتك بالجبهة واشتباه كسر بالفقرات العنقية وجرح رضى بالوجه، بسمه مجدى كامل " 14 سنة" مصابة باشتباه pc واشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم وكدمه شديدة بالوجه.

كما تم نقل جثتين للمستشفى لكل من مروه مجدى كامل "11 سنة"، وأميرة مجدى كامل "17 سنة" وجميعهم من أسرة واحدة من محافظة المنوفية.

تم تقديم الإسعافات الأولية وجارى علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.

 


محافظة مطروح

مرسى مطروح

حادث طريق

مستشفى مطروح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. الحكومة: 7000 جنيه حدا أدنى للأجور للدرجة الممتازة و2000 جنيه للسادسة

موجز 6.. الحكومة: 7000 جنيه حدا أدنى للأجور للدرجة الممتازة و2000 جنيه للسادسة

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

مالى وغانا أحدث ضحايا لعنة الصدارة الوهمية فى أمم أفريقيا 2019

مالى وغانا أحدث ضحايا لعنة الصدارة الوهمية فى أمم أفريقيا 2019

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة