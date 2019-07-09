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النيابة تنظر أمر تجديد حبس زياد العليمى و 10 متهمين آخرين بخلية الأمل

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 03:14 م
النيابة تنظر أمر تجديد حبس زياد العليمى و 10 متهمين آخرين بخلية الأمل زياد العليمى - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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بدأت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا، نظر أمر تجديد حبس 11 متهمًا على ذمة التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأمل" "التى تستهدف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو.

 

والمتهمون المحبوسون على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، هم كلا من: "زياد العليمى، وحسام مؤنس، وأسامة العقباوى، وهشام فؤاد، وأحمد تمام، ومصطفى عبد المعز، وعمر الشنيطى، وخالد أبو شادى، وحسن بربرى، وأحمد الغنام، وقاسم عبد الكافى".

 

وكانت نيابة أمن الدولة أمرت بحبس 11 متهمًا فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى "خلية الأمل"، بعدما وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

 


خلية الأمل

تجديد حبس زياد العليمي

استهداف مؤسسات الدولة

حبس المتهمين بخلية الامل

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