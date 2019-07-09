الموافقة على تصدير 1231 طن تقاوى برسيم وعلف لـ5 دول خلال 7 أيام

كشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، أن لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، وافقت على تصدير 1231 طنا من التقاوى العلف والذرة والبرسيم إلى 5 دول فى خلال أسبوع تنطبق على عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية.

وأوضح تقرير لجنة التقاوى، الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخه منه أن من بين الموافقات تصدير 1كجم تقاوى ذرة بيضاء وصفراء لـ6 عينات إلى كينيا، والموافقة على تصدير 1 طن و500 كجم تقاوى علف "حشيشة السودان " إلى السعودية، وتصدير 30 طن تقاوى سورجم " ذرة " إلى سلطنة عمان، والموافقة على تصدير 620 طنا من تقاوى البرسيم البلدى إلى باكستان، والموافقة على تصدير 580 طنا من البرسيم البلدى إلى الهند.

وتابع تقرير الحاصلات الزراعية، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.