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المرور يضبط 4103 مخالفات مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 12:35 م
المرور يضبط 4103 مخالفات مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.
 
 
وتمكنت الإدارة باشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 4103 مخالفات متنوعة للعديد من السيارات، منها 87 مخالفة تجاوز سرعات و 1750 مخالفة نموذج 125.
 
 
كما تم رصد 72 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 30 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 38 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 62 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 75 دراجة بخارية وسيارة.

حملات مرورية بالجيزة

رصد مخالفات

حملات ضبط مخالفين

امن الجيزة

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