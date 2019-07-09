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القبض على 16 تاجر مخدرات بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 09:36 م
القبض على 16 تاجر مخدرات بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية حبس - أرشيفة
القليوبية نيفين طه

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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات ، والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 16 تاجر مخدرات، وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرةوتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى، رئيس المباحث ، بالقبض على 16 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام  قليوب والخصوص والعبور وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية  وقها  وتم ضبط  كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن  300جرام من  الهيروين  المخدر، و40 قرص مخدر ،و700جرام حشيش مخدر، ومبالغ مالية،وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.


الخانكة

مخدرات متنوعة

تجار مخدرات

مباحث القليوبية

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