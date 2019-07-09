القبض على عنصر إجرامى بحوزته كمية من الأقراص المخدرة والأسلحة بالقناطر الخيرية

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، القبض على عنصر إجرامى بحوزته كمية من الاقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وتولت النيابة التحقيق .

وردت معلومات للمقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بتردد عنصر إجرامى على دائرة المركز لترويج الأقراص المخدرة بدائرة المركز.

جرى اخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية.

وبعد تقنين الإجراءات واستصدار أذن النيابة العامة تمكن النقيب محمد حسام معاون مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من ضبطه ويدعى "رجب م ع " 27 سنة، عاطل ومقيم عرب الحارث - شلقان - دائرة المركز، السابق اتهامه فى عدد 6 قضايا "مخدرات "مطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 2 قضيه " سرقة – سلاح نارى ".

وبحوزته سلاح نارى بندقية آليه عيار 7.62 × 39 مم مطموسة الأرقام بالخزينة خاصتها بها عدد 6 طلقة من ذات العيار ،وسلاح نارى طبنجة حلوان عيار 9 مم مطموسة الأرقام ، وسلاح نارى فرد خرطوش محلي الصنع وعدد 20 قرص ترامادول المخدر وعدد 2 سلاح أبيض "مطواه" ومبلغ مالى 70 جنيه وهاتف محمول ودراجة ناريه بدون لوحات معدنية ماركة بجاج سوداء اللون، بالكشف عليها برقمى الشاسيه 94063 - موتور 25449، تبين أنها تحمل لوحات رقم 200351 قليوبية ، مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 478 لسنة 2019 م جنح مركز كفر شكر بتاريخ 23/1/2019 م – بلاغ المدعو "مجدي ح ع" 46 سنة، ومقيم المنشأة الصغري – دائرة مركز كفر شكر ، بمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار وإرتكابه واقعة سرقة الدراجة النارية واستخدامها كوسيلة للانتقال بين عملائه، وتولت النيابة التحقيق.