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القبض على تاجر مخدرات بتهمة زميله بكوم أمبو

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:31 م
القبض على تاجر مخدرات بتهمة زميله بكوم أمبو جثة - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، من القبض علي عاطل يتاجر فى المخدرات، ومتهم بقتل عاطل بمنطقة سبيل أبو مكي بكوم أمبو.
 
وكان اللواء إبراهيم مبارك مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسوان، تلقى إخطارا من مركز شرطة كوم امبو، يفيد بمقتل عاطل "م،ا" 40 سنة، علي يد عاطل يدعي " ا،م" 37 سنة، بمنطقة سبيل أبو مكي، بسبب الخلاف علي بيع المخدرات.
 
وكان المتهم عقب ارتكاب الجريمة فر هاربا إلى محافظة قنا، وبالتنسيق بين أجهزة أمن أسوان وقنا، تم القبض على المتهم بدائرة مركز دشنا، حيث تم ترحيلة وتسليمة إلى مركز شرطة كوم أمبو تمهيدا لمحاكمة بتهمة القتل.
 
 

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