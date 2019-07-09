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العراق: هزة أرضية ارتدادية بقوة 4.1 ريختر تضرب المنطقة الحدودية للبصرة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 10:47 ص
العراق: هزة أرضية ارتدادية بقوة 4.1 ريختر تضرب المنطقة الحدودية للبصرة مقياس ريختر
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 ضربت هزة أرضية ارتدادية اليوم الثلاثاء المنطقة الحدودية لمحافظة البصرة العراقية، حيث بلغت قوتها 4.1 درجة على مقياس ريختر.
 
وقالت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إنه تم تسجيل منذ أمس وحتى الآن، 29 هزة أرضية ارتدادية في منطقة مسجد سليمان غرب إيران، وأن المواطنين شعروا بها في البصرة.
 
وكان المركز الإيراني للزلازل قد أعلن - أمس - أن زلزالا بقوة 7ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب قرية "مسجد سليمان" بجنوب غرب البلاد.

العراق

هزة أرضية

المنطقة الحدودية

البصرة

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