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الطقس فى البحرين.. العظمى 42 والصغرى 28

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 05:00 ص
الطقس فى البحرين.. العظمى 42 والصغرى 28 العاصمة البحرينية_ المنامة
كتب وكالات

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ذكرت ادارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون رطبا نسبياً فى البداية وحاراً مع بعض السحب مع تصاعد الأتربة فى بعض المناطق خلال النهار، ويتحول إلى حسن بوجه عام خلال الليل، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

الرياح: شمالية غربية من 10 الى 15 عقدة، وتصل من 18 الى 23 عقدة أحياناً خلال النهار، ودعت إدارة الأرصاد الجوية إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الرياح قوية السرعة.

ارتفاع الموج: من قدم الى 3 أقدام قرب السواحل ومن 3 الى 6 أقدام فى عرض البحر، درجة الحرارة: العظمى 42 والصغرى 28 درجة مئوية، الرطوبة النسبية" العظمى 85 % والصغرى 20 % .

 


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