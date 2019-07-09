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السيطرة على حريق محدود بكلية التمريض بدمنهور دون إصابات

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 05:03 ص
السيطرة على حريق محدود بكلية التمريض بدمنهور دون إصابات حريق - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق محدود بلوحةالكهرباء بكلية التمريض بجامعة دمنهور دون حدوث إصابات.

كان اللواء جمال القمري مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية وبالفحص تبين نشوب حريق بلوحة الكهرباء بكلية التمريض جامعة دمنهور الكائنة بشارع الكورنيش.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة العميد أحمد العشماوي والعقيد محمد بلبع إلى مكان الحريق كما انتقل الى الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور  والمقدم حسن قاسم رئيس المباحث بقسم شرطة دمنهور.

  وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتدادة إلى الأماكن المجاورة وكشفت التحريات الأمنية الاولية  أن سبب الحريق يرجع  الى حدوث ماس كهربائي في لوحة الكهرباء الخاصة

 

 


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حرق كلية التمريض

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