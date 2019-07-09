السيطرة على حريقين منفصلين بسوهاج دون حدوث إصابات

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء نمشه، من السيطرة على حريقين منفصلين دون حدوث خسائر بشرية وذلك بعد الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريقين.

جاء الحريق الأول بدائرة مركز شرطة ساقلته حيث نشب حريق بكشك خشبى بناحية سفلاق دائرة المركز، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بكشك خشبي لبيع الخضار والفاكهة ملك عبد الله ع ع م 37 سنة حاصل علي ليسانس أصول دين ويقيم بذات الناحية، وتطايرت النيران لحوش ماشية مجاور ملك أحمد ح ع ا 18 سنة طالب، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات.

وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم وأضافا بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بكشك الأول كما أضافا بنفوق " 2 " رأس ماشية وإحتراق الكشك وكمية من الخضار والفاكهة ونفيا الشبهة الجنائية وأخطرت الإدارة البيطرية بساقلتة لإتخاذ اللازم، وأخطرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيــــة.

وجاء الحريق الثانى بدائرة مرز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، حيث نشب حريق بناحية برديس دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مسقوف بالبوص وأفلاق النخيل ملك على ا ع ع 54 سنة عامل وتطايرت النيران لمنزل وحوش ملك شقيقه محمد ا ع ع 46 سنة عامل و خالد ح ج م 51 سنة نجار مسلح، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات.

بسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم وأضافوا بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بمنزل الأول، كما أضافوا بنفوق " 2 " رأس ماشية واحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية.