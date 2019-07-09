سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريقين منفصلين بسوهاج دون حدوث إصابات

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 10:32 م
السيطرة على حريقين منفصلين بسوهاج دون حدوث إصابات حريق -أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء نمشه، من السيطرة على حريقين منفصلين دون حدوث خسائر بشرية وذلك بعد الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريقين.

جاء الحريق الأول بدائرة مركز شرطة ساقلته حيث نشب حريق بكشك خشبى بناحية سفلاق دائرة المركز، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بكشك خشبي لبيع الخضار والفاكهة ملك عبد الله ع ع م 37 سنة حاصل علي ليسانس أصول دين ويقيم بذات الناحية، وتطايرت النيران لحوش ماشية مجاور ملك أحمد ح ع ا 18 سنة طالب، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات.

وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم وأضافا بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بكشك الأول كما أضافا بنفوق " 2 " رأس ماشية وإحتراق الكشك وكمية من الخضار والفاكهة ونفيا الشبهة الجنائية وأخطرت الإدارة البيطرية بساقلتة لإتخاذ اللازم، وأخطرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيــــة.

وجاء الحريق الثانى بدائرة مرز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، حيث نشب حريق بناحية برديس دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مسقوف بالبوص وأفلاق النخيل ملك على ا ع ع 54 سنة عامل وتطايرت النيران لمنزل وحوش ملك شقيقه محمد ا ع ع  46 سنة عامل و خالد ح ج م 51 سنة نجار مسلح، وتم السيطرة على الحريق وإخماده،  دون حدوث إصابات.

بسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم وأضافوا بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بمنزل الأول، كما أضافوا بنفوق " 2 " رأس ماشية واحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية.

 


سوهاج

اخبار سوهاج

مديرية امن سوهاج

الحماية المدنية بسوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
10 إيام تفصل عشاق مسلسل la Casa De Papel عن الموسم الجديد

10 إيام تفصل عشاق مسلسل la Casa De Papel عن الموسم الجديد

وزير شئون النواب: مصر فى عصرها الذهبى لحل المشكلات المزمنة بعيدا عن المسكنات

وزير شئون النواب: مصر فى عصرها الذهبى لحل المشكلات المزمنة بعيدا عن المسكنات

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

تسوية وشيكة بين الحكومة ونايل دوما البحرين بنزاع 200مليون جنيه بحكر أبودومة

تسوية وشيكة بين الحكومة ونايل دوما البحرين بنزاع 200مليون جنيه بحكر أبودومة

الستارك والوايت ووكر والذئاب.. أبرز تفاصيل المسلسل الجديد المشتق من GOT

الستارك والوايت ووكر والذئاب.. أبرز تفاصيل المسلسل الجديد المشتق من GOT

اليوم السابع: كيف ربحت مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

اليوم السابع: كيف ربحت مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

فونكيس وجهاً لوجه مع روبيرت دى نيرو فى فيلم Joker

فونكيس وجهاً لوجه مع روبيرت دى نيرو فى فيلم Joker

موجز6.. الحكومة: 7000جنيه حدا أدنى للأجور للدرجة الممتازة و2000جنيه للسادسة

موجز6.. الحكومة: 7000جنيه حدا أدنى للأجور للدرجة الممتازة و2000جنيه للسادسة

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة