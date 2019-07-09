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السجن المشدد 10 سنوات لمسجل خطر بتهمة تجارة مخدر الحشيش فى شبرا

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 05:47 م
السجن المشدد 10 سنوات لمسجل خطر بتهمة تجارة مخدر الحشيش فى شبرا محكمة-ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات على عاطل، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة شبرا.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شبرا، معلومات تفيد بقيام مدحت.أ 33 سنة، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم شبرا مكانا له لترويج تجارته غير المشروعه، وبجمع التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة " 1.5 كيلو من مخدر البانجو، وذلك أثناء استعداده لترويجها بالمنطقة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، التى احالته لمحكمة الجنايات، حتى صدر الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.

 


السجن المشدد

حبس مسجل خطر

تجارة المخدرات

مخدر البانجو

قسم شبرا

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