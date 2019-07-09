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الزارعة: إطلاق مشروع لإنتاج هجن من الذرة الرفيعة البيضاء

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 11:55 ص
الزارعة: إطلاق مشروع لإنتاج هجن من الذرة الرفيعة البيضاء ذرة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن إطلاق مشروع لإنتاج هجن من الذرة الرفيعة البيضاء على مستوى الوطن العربى.

وقالت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، إن المشروع يعد نواة حقيقية لتفعيل حملة قومية على مستوى الوطن العربى لنشر محصول الذرة الرفيعة لما يتميز من صفات تجعلة فى المرتبة الأولى من المحاصيل الاستراتيجية الصيفية نظرا لمقاومته الظروف البيئية المتباينة و قلة استهلاك المياه، و خصائصه الغذائية ثنائية الغرض علف اخضر او علف حبوب، نظرا لارتفاع نسبة البروتين به، كذلك دخوله فى العديد من الصناعات الحديثة و اهمها صناعة الاخشاب.

وأضافت الوزارة، أنه تم إنشاء أول مصنع بالشرق الأوسط فى محافظة سوهاج بصعيد مصر و تم التصدير منه لعدة دول أفريقية، موضحة أنه تم زراعة التجارب الخاصة بالمشروع فى محطة بحوث ج شندويل وبحضور أعضاء قسم بحوث الذرة الرفيعة جميعا، يعد انطلاقة قوية لهجن الذرة الرفيعة على مستوى الوطن العربى بالتزامن مع زراعة نفس التجارب بمقر المركز العربى للدراسات المناطق الجافة و الأراضى القاحلة اكساد بسوريا الشقيقة.

وتابعت الوزارة، أن هذا المشروع يتم تنفيذه لمدة ثلاث سنوات، يتم خلالها تقييم السلالات الابوية ثم تهجين السلالات المنتخبة وتركيب الهجن وأخيرا تقييم الهجن على مستوى الوطن العربى و بعد ذلك الهجن التى تثبت تفوقها من حيث المقاومة للظروف البيئية المتباينة ذو إنتاجية عالية يمكن نشرها على مستوى الوطن العربى من خلال إنتاج تقاوى معتمدة بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوى.

 


انتاج التقاوى

الذرة البيضاء

سلالات التقاوى

هجن الذرة

صناعة الاخشاب

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