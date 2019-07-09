التحريات: مستريحة البترول استولت على 20 مليون جنيه بزعم توظيفها "مبيت 8"

كتبت أمنية الموجى

تسلمت النيابة العامة، التحريات الأمنية، بشأن مالكة شركة توظيف أموال، متهمة بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بالمخالفة لإحكام القانون، بزعم توظيفها لهم فى مجال الخدمات البترولية.

وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهمة مالكة شركة استيراد وتصدير، وخدمات بترولية وتأجير سيارات، اشتركت مع آخر مالك شركة نقل ومقاولات عامة، تلقت مبالغ مالية من عدد من المواطنين، بقصد توظيفها لهم فى مجال الخدمات البترولية، وتأجير السيارات، مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3 % ، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها من الضحايا.

وتبين من التحريات، أن حجم الأموال المستولى عليها، بلغت نحو 20 مليون جنيه من قرابة 100 شخص، وأن النيابة قررت حجز المتهمة لحين صدور التحريات التكميلية.