التحالف العربى يعترض طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

كتب وكالات

قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكى أن قوات التحالف تمكنت، مساء الأثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، باتجاه المملكة مستهدفة الممتلكات المدنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح العقيد المالكى، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة فى إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أى من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، مؤكدا استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.