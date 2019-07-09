الأوقاف: سباق فى مبيعات صكوك الأضاحى بين المحافظات.. والقاهرة فى المقدمة

كشف الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف والمتحدث الرسمى، عن تسابق وارتفاع حصيلة مبيعات صكوك الأضاحى بالقاهرة والمحافظات.

وأضاف طايع، لـ"اليوم السابع"، أن الأوقاف تشهد سباقا بين المحافظات فى المبيعات، مضيفا نتباهى بروح المصريين فى عمل الخير بكفاية الفقير.

وأكد طايع، أن الوزارة تجرى حصرا دوريا، وسوف تصدر بيانا بالمستجدات لتلاحق المحافظات فى التحصيل وصعوبة الرصد حاليا، مشيرا إلى قيام أصدقاء وشركاء الأوقاف ببيع صكوك الأضاحى من قبل عدد من البنوك والمؤسسات الوطنية التى تجتهد فى إنجاح فكرة بكفاية الفقير.

وأصدرت وزارة الأوقاف بيانها الثالث مؤخرا بالمحافظات الأكثر تقدما فى مشروع صكوك الأضاحى، وهى محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والتى حققت قفزة كبيرة فى مشروع صكوك الأضاحى خلال الـ24 ساعة الأخيرة حسب الأوقاف.

وقالت الأوقاف، أن محافظة القاهرة باعت 838 صكًا بزيادة 42 صكًا، وبلغت محافظة الإسكندرية 509 صكًا بزيادة 184 صكًا، وبلغت محافظة الجيزة 450 صكًا بزيادة 40 صكًا.

وأورد البيان ترتيب 10 محافظات الأعلى مبيعا للصكوك متضمنا الأرقام، ففى القاهرة تم بيع 838 صك بقيمة

1508400، وفى الغربية 746 صك، وفى البحيرة 701 صك بقيمة 1261800جنيه، وفى الإسكندرية 509 بقيمة 916200 جنيه، وفى الجيزة الجيزة 450 صكا بقيمة 810000جنيه ، وفى بني سويف 300 صك بقيمة 540000 جنيه، وفى الإسماعيلية 280 صكا بقيمة 504000 جنيه، وفى الفيوم 194 صكا بقيمة 349200 جنيه.

وفى الدقهلية 192 صكا بقيمة 345600 جنيه،وفى المنيا 180 صكا بقيمة 324000 جنيه ودمياط 180 صكا بنفس القيمة.

