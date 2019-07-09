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الأوقاف: الاختبارات التحريرية لأئمة المسابقة الثقافية الكبرى الأحد المقبل

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 03:37 م
الأوقاف: الاختبارات التحريرية لأئمة المسابقة الثقافية الكبرى الأحد المقبل الشيخ جابر طايع المتحدث باسم وزارة الأوقاف
كتب – إسماعيل رفعت

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أعلن الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى، والمتحدث باسم وزارة الأوقاف، قيام الوزارة باختبار أئمتها المتقدمين ​للمسابقة الثقافية الكبرى للأئمة الأحد المقبل، بنظام اختبارات التصفية التحريرية بالمديريات الفرعية بالقاهرة والمحافظات لتصعيد المتفوقين لاختبارهم مركزيا بالديوان العام لاحقا.

 

​وقال طايع، لـ"اليوم السابع"، ​إ​ن المسابقة ​سوف تجرى ​فى كتب: الفهم المقاصدى للسنة النبوية​،​ قواعد الفقه الكلية​،​ بناء الشخصية الوطنية​،​ الحوار الثقافى بين الشرق والغرب​،​ حماية دور العبادة​،​ الإلحاد ومخاطرة​، وفى​ حفظ القرآن الكريم حفظًا وتجويدًا مع فهم مقاصده العامة​، مضيفا أن المسابقة ليست هدفا بل وسيطة لتحقيق التميز الذى يمتاز به أئمة الوزارة المتفوقين دائما، ومدى تسابقهم على تحصيل جرعات علمية مركزة فى شكل كتب وبرامج تثقيفية وتدريبية من خلال فعاليات الوزارة التى دعمت وسطية وتقدم أئمة الأوقاف المصرية والذى انعكس ايجابا على الواقع الدعوى داخليا وخارجيا.

 


وزاره الاوقاف

المسابقة الثقافية الكبرى للأئمة

​كتاب الفهم المقاصدي للسنة النبوية

كتاب قواعد الفقه الكلية

كتاب بناء الشخصية الوطنية

كتاب الحوار الثقافي بين الشرق والغرب

كتاب حماية دور العبادة

كتاب الإلحاد ومخاطرة

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