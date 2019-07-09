إندونيسيا تضبط 210 أطنان من النفايات الأسترالية وتعتزم إعادتها

رويترز

قالت إندونيسيا اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم إرسال 210 أطنان من النفايات إلى أستراليا، في أحدث محاولة لرد النفايات المستوردة من الدول الغربية.

وقالت الجمارك في مقاطعة جاوا الشرقية في بيان صحفي، إن ثماني حاويات تم ضبطها في ميناء تانجونج بيراك في سورابايا، ثاني أكبر مدينة إندونيسية، تحتوي على زجاجات بلاستيكية وحفاضات أطفال ومنتجات إلكترونية.

وقال رئيس جمارك الميناء لرويترز، إن هناك ثلاث شركات متورطة في الشحنة وهي المسؤولة عن إعادة تصديرها بعد التحقيق.

وهذه هي المرة الثانية في أقل من شهر التي تقوم فيها إندونيسيا بإعادة تصدير نفايات ملوثة. ففي الشهر الماضي، أعادت إندونيسيا شحنة من النفايات الورقية الكندية مرة أخرى من نفس الميناء.

وتُعيد إندونيسيا والدولتان المجاورتان لها في جنوب شرق آسيا ماليزيا والفلبين إرسال القمامة وسط ارتفاع في الواردات من الدول الغربية بعد أن فرضت الصين حظرا على هذه الواردات، مما عطّل التدفق العالمي لملايين الأطنان من النفايات كل عام.