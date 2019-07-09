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إلغاء الولاية على القاصرين فى السعودية بسن الـ 18

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 10:45 ص
إلغاء الولاية على القاصرين فى السعودية بسن الـ 18 قاصرين - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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ذكرت صحيفة عكاظ السعودية، أنه تم تشكيل لجنة لدراسة إضافة حكم إلى نظام المرافعات الشرعية فى السعودية، الصادر عام 1435، يقضى بانتهاء الولاية على القاصر سنا ببلوغه سن الثامنة عشرة، ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وفي حال رغب القاصر إثبات رشده قبل ذلك فيكون عن طريق المحكمة المختصة.

 

و أوضحت المصادر، "أن إجراء دراسة تعنى بإضافة حكم إلى المادة الرابعة من نظام وثائق السفر، الصادر بمرسوم ملكي عام 1421، يقضى بإصدار جواز سفر مستقل للخاضعين للحضانة، واقتراح ما يلزم من تعديلات فى ضوء الضوابط المطلوب مراعاتها.

 

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المكونة من وزارة العدل، وديوان المظالم، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة مطالبة بضرورة مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، والأحكام الشرعية، والتعاملات المالية في هذا الشأن، وما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، الصادرة بالقرار الوزاري عام 1435 من أحكام، واقتراح ما يلزم من تعديلات في ضوء الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها.

 


قاصرين

السعودية

وزارة العدل

جواز سفر

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