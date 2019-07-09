إقبال على اختبار القدرات بجامعة حلوان..و300 طالب أدوا الامتحان بفنون جميلة

كتب ـ وائل ربيعى

شهدت كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية النوعية والموسيقسة بجامعة حلوان، إقبالا كثيفا من طلاب الثانوية العامة على أداء اختبارات القدرات بها.

وأكد الدكتور سيد قنديل، القائم بعمل عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ورئيس لجنة قطاع كليات التربية الفنية و الفنون الجميلة التطبيقية بالمجلس الأعلى للجامعات، أن 300 طالب وطالبة أدوا اختبارات القدرات بكلية التربية الفنية جامعة حلوان.

وأوضح قنديل، أن الاختبارات تجرى لمدة 3 أيام فى الأسبوع وعلى فترتين بخلاف الاختبارات المهارية التى تعتمد على المواهب.