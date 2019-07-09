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إحلال وتجديد مزارع الفاكهة القديمة بأصناف حديثة واستخدام الرى المطور

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 10:36 م
إحلال وتجديد مزارع الفاكهة القديمة بأصناف حديثة واستخدام الرى المطور حدائق الفاكهة- أرشيفية
كتب عز النوبى

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واصلت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، تكثيف حملاتها المرورية على الزراعات البستانية، وتقديم التوصيات الفنية الحديثة للعمل على زيادة الإنتاج وتحسين الصفات الثمارية، وإنتاج ثمار تصلح للتصدير والسوق المحلى، وبرامج إرشادية توعوية للمزارعين لمواجهة التقلبات الجوية.

كما تواصل الإدارة المركزية للبساتين، تفعيل القرارات الوزارية، ومنها القرار رقم 896 لسنة 2012، والخاص بإحلال، وتجديد المزارع القديمة، وزراعتها بأصناف حديثة عالية الإنتاج، وذات صفات ثمارية ممتازة تصلح للتصدير والأسواق المحلية.

وأكد  تقرير المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، أنه من خلال إدارة البساتين، تقوم بإحلال وتجديد الأراضى القديمة بالوادى، والدلتا المنزرعة، بالمحاصيل الشرهة للمياه، وخاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه، وتحويلها إلى الرى بالتنقيط أو الرش، وتعتمد الموافقات حسب الضوابط والإشتراطات المتبعة ، وهى أن تكون أقل من فدان، وتتبع نظام الرى الحديث.

وأوضح محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل  الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عملية الإحلال والتجديد فى الاراضى القديمة، تتم باستخدام استنباط أصناف جديدة، وتوعية المزارعين بمختلف المحافظات، بترشيد استهلاك المياه، واستخدام التقنيات الحديثة فى الرى بالتنقيط أو الرش، خاصة المحاصيل الشرهة للمياه، ومنها زراعات الموز، وقصره على الأصناف القليلة الاستهلاك للمياه.


إحلال وتجديد المزراع

حدائق الفاكهة

المحاصيل البستانية

زراعات الموز

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