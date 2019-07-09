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ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد يحثون إيران على التمسك بالاتفاق النووى

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 03:39 م
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد يحثون إيران على التمسك بالاتفاق النووى الرئيس الإيرانى حسن روحانى
(رويترز)

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قال وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، إنهم قلقون من زيادة إيران لمستوى تخصيب اليورانيوم وحثوها على العودة للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وكانت إيران قالت إنها ستزيد من مستوى تخصيب اليورانيوم عن المستوى المنصوص عليه في اتفاق 2015 في خطوة قد تعني عودة جميع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليها.

وقال الوزراء "نبدي قلقنا العميق من عدم وفاء إيران بعدد من التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".

وأضافوا "إيران أعلنت أنها تريد البقاء ضمن الاتفاق. ويتعين أن تتصرف على هذا الأساس بالعدول عن الأنشطة والعود دون تأخير للالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة المشتركة".

 


ايران

الاتحاد الاوروبى

فرنسا

المانيا

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