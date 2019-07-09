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أسقفية الشباب تبدأ أولى تصفيات مسابقات مهرجان الكرازة السبت المقبل

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:00 ص
أسقفية الشباب تبدأ أولى تصفيات مسابقات مهرجان الكرازة السبت المقبل الأنبا موسى أسقف الشباب
سارة علام

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تبدأ أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية السبت المقبل، أولى أيام تصفيات المسابقة الدراسية بمهرجان الكرازة المرقسية لكنائس وسط القاهرة وحى العباسية وكنائس كوبرى القبة، إذ يجتاز المشاركون بمهرجان الكرازة المرقسية للمراحل المختلفة بالابتدائية والإعدادية والثانوية، امتحان تصفيات المسابقة الدراسية عبر الإنترنت "أونلاين".

تعد مسابقة الدراسة من الشروط الأساسية للمشاركة بمهرجان الكرازة المرقسية كل عام، ويشارك باختبار المسابقة الدراسية الأطفال ابتداءً من مرحلة الخامسة ابتدائى وحتى مراحل الشباب.

مهرجان الكرازة والذى تنظمه أسقفية الشباب، يعد من أقدم المسابقات بالكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، ويرجع تاريخه إلي عام 2004. وكان يحمل عنوان "انتم نور العالم" وكان التسابق فى العام الأول للمهرجان، قاصرا على أحياء القاهره الكبرى فقط، بعد ذلك توسع التنافس على مستوى مصر كلها  حتى خرج المهرجان من القطر المحلى إلى المهجر بعد أن انضم إلى التنافس إيبارشيات الأقباط فى السودان والمهجر.


مهرجان الكرازة

الانبا موسى

تصفيات مهرجان الكرازة 2019

اسقفية الشباب

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