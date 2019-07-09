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أبو ردينة: هدفنا الحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 08:03 م
أبو ردينة: هدفنا الحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال نبيل أبو ردينة
كتب- هاشم الــفخرانى

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ردا على محاولات التضليل والتصريحات المرفوضة، الصادرة عن عدد من المسؤولين الأمريكيين، قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الموقف الفلسطيني ثابت، وملتزم بالثوابت الوطنية، والذي أوضحه الرئيس محمود عباس عدة مرات، وهو تحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعدم المساس بأموال الشهداء والأسرى.

 

وأصاف ،أن الطريق الى السلام لن يتحقق إلا عبر الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وليس عن طريق الأوهام والألاعيب التى تحاول الإدارة الأمريكية وحليفتها إسرائيل تسويقها، تحت شعار السلام والإزدهار الاقتصادى.

 

وتابع أبو ردينة، نجدد التأكيد على أن أية مشاريع استعمارية تستهدف الهوية والأرض، وكذلك محاولة الاعتداء على سيادة دول المنطقة ستبوء بالفشل.

 

وأشار الناطق الرسمى إلى أن المعركة السياسية لم تنته بعد، وأن الصفقة ما زالت تحتضر، وأن أية محاولات لتشكيل رؤية مخالفة للثوابت الوطنية والقومية لن تحقق شيئا، وعلى الإدارة الأميركية مراجعة مواقفها وسياساتها، وان تعى جيدا أن العنوان لتحقيق السلام والأمن والاستقرار هو رام الله، والرئيس محمود عباس وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وصولا إلى سلام دائم وعادل وفق الاجماع الدوى.


نبيل أبو ردينة

فلسطين

القدس

الولايات المتحدة

واشنطن

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