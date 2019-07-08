5 تهم وجهتها النيابة للمتهمين بحادث قطار "محطة مصر".. تعرف عليها

كتب أحمد حسنى

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة غداً الثلاثاء، لبدء محاكمة 14 متهما فى حادث قطار محطة مصر، والذى تسبب فى وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع فى دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظى المناورة.

ويوضح "اليوم السابع" التهم الموجهة للمتهمين قبل ساعات من من بدء محاكمتهم وهى:.

1-تهمة القتل الخطأ.

2- تهمة الإهمال والإخلال بالعمل الوظيفى.

3-تهمة التزوير فى دفتر الحضور والانصراف.

4- تهمة تعطيل أجهزة العمل داخل القطار المنكوب.

5- تهمة تعاطى مواد مخدرة أثناء تأدية العمل الوظيفى بالنسبة للمتهم الرئيسى.