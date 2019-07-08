سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 11:38 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

42 مشروعا بمسابقة المشروعات الطلابية بجامعة بنها والمركز الأول يحصد 10آلاف جنيه

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:08 ص
42 مشروعا بمسابقة المشروعات الطلابية بجامعة بنها والمركز الأول يحصد 10آلاف جنيه الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أنه فى إطار تطوير العملية التعليمية بالجامعة، وتحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أطلق قطاع شئون التعليم والطلاب مسابقة للمشروعات الطلابية على مستوى الجامعة، مشيرا إلى أنه يشارك بها 42 مشروع بإجمالى 220 طالب.

وأضاف "المغربي"، أنه سيتم إقامة معرض للمشاريع، وذلك يوم الأحد الموافق 21 يوليو 2019، بقاعة الاحتفالات الكبرى، الساعة 10 صباحاً، كما سيتم تحكيم تلك المشروعات من خلال مجموعة من الأساتذة الخبراء المحايدين بالجامعة.

وأشار نائب رئيس جامعة بنها، إلى أنه سيتم تكريم الفائزين بيوم التميز العلمي، وتقديم جوائز مالية لأفضل ثلاث مشروعات فائزة فى المسابقة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 10 ألاف جنيهاً، والمركز الثانى 7500 جنيهاً، والمركز الثالث 5 ألاف جنيهاً، موضحا أنه سيتم الإعلان عن جدول المسابقة بنهاية الأسبوع الجاري.

 

 


اخبار القليوبية

جامعة بنها

التميز العلمى

الانشطة الطلابية بجامعة بنها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وفد "جامعة ووهان للتكنولوجيا" بالصين يتفقد كليات جامعة بنها ويشيد بمنشآت العبور

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:05 م

رئيس جامعة بنها يستقبل وفدًا من جامعة ووهان للتكنولوجيا بالصين

الخميس، 04 يوليه 2019 09:23 م

صور .. تدريب العاملين بجامعة بنها على مواجهة الحرائق والوقاية منها

الخميس، 04 يوليه 2019 01:17 م

وفد من التعليم العالى يتفقد قسم الباثولوجيا الأكلينيكية بجامعة بنها

الأربعاء، 03 يوليه 2019 07:17 م

رئيس جامعة بنها يستقبل وفد المركز القومى للقياس بوحدة مشروعات التعليم العالى

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:39 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

مالي تصارع كوت ديفوار على تذكرة ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

مالي تصارع كوت ديفوار على تذكرة ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

رغم الخروج.. 20 صورة لن تنسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

رغم الخروج.. 20 صورة لن تنسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة