42 مشروعا بمسابقة المشروعات الطلابية بجامعة بنها والمركز الأول يحصد 10آلاف جنيه

القليوبية - إبراهيم سالم

صرح الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أنه فى إطار تطوير العملية التعليمية بالجامعة، وتحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أطلق قطاع شئون التعليم والطلاب مسابقة للمشروعات الطلابية على مستوى الجامعة، مشيرا إلى أنه يشارك بها 42 مشروع بإجمالى 220 طالب.

وأضاف "المغربي"، أنه سيتم إقامة معرض للمشاريع، وذلك يوم الأحد الموافق 21 يوليو 2019، بقاعة الاحتفالات الكبرى، الساعة 10 صباحاً، كما سيتم تحكيم تلك المشروعات من خلال مجموعة من الأساتذة الخبراء المحايدين بالجامعة.

وأشار نائب رئيس جامعة بنها، إلى أنه سيتم تكريم الفائزين بيوم التميز العلمي، وتقديم جوائز مالية لأفضل ثلاث مشروعات فائزة فى المسابقة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 10 ألاف جنيهاً، والمركز الثانى 7500 جنيهاً، والمركز الثالث 5 ألاف جنيهاً، موضحا أنه سيتم الإعلان عن جدول المسابقة بنهاية الأسبوع الجاري.