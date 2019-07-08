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40 ألف طالب يسجلون لإجراء اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:09 م
40 ألف طالب يسجلون لإجراء اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات اختبارات القدرارت
وائل ربيعى

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كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، المشرف العام على التنسيق، أن 40 ألف طالب وطالبة حجزوا اختبارات القدرات للكليات التى تحتاج للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات على موقع التنسيق، بتنسيق الجامعات للعام الجامعى الجديد 2019– 2020.

وأضاف عطا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الموقع الإلكترونى للتنسيق بدأ فى استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة بخلاف معامل الكليات بالجامعات التى حددتها.

وتستمر اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، حتى 20 يوليو الحالى، لكليات "الإعلام – التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الفنون الجميلة – الفنون التطبيقة".


 

 


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