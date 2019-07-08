4 سبتمبر.. نقابة أطباء الأسنان تعقد مؤتمرها السنوى

كتبت آية دعبس

تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان، مؤتمرها الدولى السنوى فى دورته الخامسة، وذلك فى الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر المقبل.

قال الدكتور خالد البدرى، عضو مجلس النقابة، رئيس لجنة ورش العمل، في بيان، إن المؤتمر هذا العام يضم حوالى 20 ورشة عمل تغطى مختلف المجالات العملية فى مجال طب وجراحة الفم والأسنان، لافتا إلى أنها من المقرر أن تبدأ قبل إنطلاق المؤتمر بأيام وتستمر لمدة أسبوع، مشيرا إلى وجود ورش عمل تخصصيه تعقد على مدار يومين، وتتضمن تخصصات دقيقه كتقويم الأسنان وجراحة الوجه والفكين وعلاج الجذور، بالإضافه إلى ورش العمل فى مجال التجميل والعلاج التحفظى وجراحات اللثة، وزراعة الأسنان وطب أسنان الأطفال، وتطبيقات الليزر، بالإضافة مشاركة 6 محاضرين أجانب ومصريين دوليين فى تقديم بعض الورش.

وأوضح الدكتور محمد علاء، عضو مجلس نقابة الأسنان، المدير التنفيذى للمؤتمر، إنه من المقرر أن يشارك بالمؤتمر حوالى 100 محاضر.