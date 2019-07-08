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4 سبتمبر.. نقابة أطباء الأسنان تعقد مؤتمرها السنوى

الإثنين، 08 يوليه 2019 08:41 م
4 سبتمبر.. نقابة أطباء الأسنان تعقد مؤتمرها السنوى الدكتور خالد البدرى- عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان، مؤتمرها الدولى السنوى فى دورته الخامسة، وذلك فى الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر المقبل. 
 
قال الدكتور خالد البدرى، عضو مجلس النقابة، رئيس لجنة ورش العمل، في بيان، إن المؤتمر هذا العام يضم حوالى 20 ورشة عمل تغطى مختلف المجالات العملية فى مجال طب وجراحة الفم والأسنان، لافتا إلى أنها من المقرر أن تبدأ قبل إنطلاق المؤتمر بأيام وتستمر لمدة أسبوع، مشيرا إلى وجود ورش عمل تخصصيه تعقد على مدار يومين، وتتضمن تخصصات دقيقه كتقويم الأسنان وجراحة الوجه والفكين وعلاج الجذور، بالإضافه إلى ورش العمل فى مجال التجميل والعلاج التحفظى وجراحات اللثة، وزراعة الأسنان وطب أسنان الأطفال، وتطبيقات الليزر، بالإضافة مشاركة 6 محاضرين أجانب ومصريين دوليين فى تقديم بعض الورش.
 
وأوضح الدكتور محمد علاء، عضو مجلس نقابة الأسنان، المدير التنفيذى للمؤتمر، إنه من المقرر أن يشارك بالمؤتمر حوالى 100 محاضر.
 
ويرأس المؤتمر فى دورته الخامسة، الدكتور خالد الشريف تقيب قنا، والدكتورة تيسيير قبيسى نائب رئيس المؤتمر، والدكتور يوسف حمزة سكرتير عام المؤتمر، والدكتور هشام عبد الناصر سكرتير عام مساعد، الدكتور محمد علاء المدير التنفيذى، الدكتور محمد خطاب المنسق العام، الدكتور صلاح الأفيونى أمين الصندوق، وأعضاء البورد: الدكتور مجدى بيومى، الدكتور إيهاب هيكل، الدكتور حسين عبد الهادى، الدكتور محمد بدوى، الدكتور أشرف زعلوك، وروؤساء شرف المؤتمر، نقباء 6 محافظات، هم: الأقصر، سوهاج، أسيوط، الوادى الجديد، أسوان.
 

 


نقابة الاسنان

مؤتمر نقابة الاسنان

نقابة اطباء الاسنان

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