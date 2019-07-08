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30 ألف مخبز يوفرون الرغيف بـ 5 قروش لأصحاب البطاقات الذكية بجميع المحافظات

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:00 ص
30 ألف مخبز يوفرون الرغيف بـ 5 قروش لأصحاب البطاقات الذكية بجميع المحافظات صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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أكدت الشعبة العامة للمخابز، باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الخبز المدعمن ثابتة بـ 5 قروش داخل المخابز المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية ، وأن الإجراءات الإصلاح الاقتصادى، برفع الدعم عن المحروقات، ومنها السولار والغاز الطبيعى لم تؤثر على السعر بالنسبة للمواطن.

قال عبد  الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة تضم 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، جميعهم ملتزمون بالسعر المقرر، وهو 5 قروش للرغيف المدعوم  وذلك لحاملى البطاقات التموينية.

وأضاف غراب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن زيادة أسعار المحروقات سواء السولار والغاز الطبيعي، تأتى فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى، وترشيد الانفاق على الدعم، إلا أن الدولة راعت عدم تأثير المخابز التى تقدم الخبز المدعوم، موضحا أن  وزارة التموين، تحملت فارق الزيادات فى أسعار تلك المحروقات حتى لا تؤثر على أصخاب المخابز.


المخابز

العيش المدعوم

اصحاب المخابز

رغيف العيش

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