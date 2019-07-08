13 كلية بجامعة قناة السويس تعلن نتائج امتحاناتها للعام الجارى

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلنت 13 كلية بجامعة قناة السويس، نتيجة إمتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الأكاديمى 2018/2019، فى أقل من أسبوعين، بعد الانتهاء من أداء الامتحانات،وذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق راشد رحمى رئيس الجامعة، بضرورة الإنتهاء من تصحيح أوراق الإمتحانات والإعلان عنها للطلاب في أسرع وقت.

وأعلنت كليتى التجارة والمصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، نتائج جميع الفرق الدراسية، حيث أعلنت كلية التجارة نتائج الفرق الأربعة "انتظام وانتساب"، وأيضًا نتائج شعبه اللغة الانجليزية، وكذلك إنتهت الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية من إعلان نتائج الثلاث شعب، وهم "تكنولوجيا الاتصالات، وتكنولوجيا الإلكترونيات، وتكنولوجيا الميكاترونك".

أما عن الكليات الأخري التى أعلنت نتائجها حتى الآن، هى برنامج الصيدلة الإكلينيكية، والفرقة الثانية والثالثة والرابعة بكلية الصيدلة حديث 2016، وبكلية الهندسة تم الإعلان عن نتائج المستوى الأول والهندسة المعمارية، أما كلية التربية الرياضية فأعلنت نتائج الشعبة العامة، والتدريب الرياضى والإدارة الرياضية.

وأعلنت كلية العلوم، نتائج برنامج علوم البترول والمياه، والكيمياء، ونبات، جيوفيزياء تطبيقية، وجيولوجيا، وعلم حيوان، وميكروبيولوجي، أما كلية التربية فأعلنت الفرقة الثانية شعبة رياض الأطفال والتربية الفنية والتربية الموسيقية وتكنولوجيا التعليم والتربية الخاصة، وقسم تعليم أساسى شعبة "العلوم والرياضيات واللغة العربية والدراسات الاجتماعية"، وقسم تعليم عام شعبة "الكيمياء والرياضيات والفيزياء واللغة العربية والدراسات الإسلامية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والتاريخ والجغرافيا والبيولوجى".

كما أعلنت، كليه الآداب والعلوم الإنسانية، نتائج طلاب الفرقة الأولي قسم "اللغات الشرقية وآدابها، ومكتبات ومعلومات، وعلم الاجتماع، وفلسفة، وتاريخ وحضارة، وجغرافيا وخرائط، واللغة العربية، واللغة الصينية"، والفرقة الثالثة قسم "اللغة الإنجليزية، واللغة العربية وآدابها، واللغة الصينية، وعلم الاجتماع، وفلسفة، وتاريخ وحضارة، واللغة الفرنسية، وجغرافيا وخرائط ".

أما كلية الزراعة، فقد تم الإعلان نتائج الفرقة الأولى والثانية، وأيضًا نتائج الفرقة الثالثة قسم "اقتصاد منزلي، وإنتاج زراعي، وأراضي ومياه، وإنتاج حيواني ودواجن، وثورة سمكية، وبساتين، ومحاصيل، وقاية نبات"، وعن كلية الألسن فقد أعلنت نتائج الفرقة الأولي "لغة الصينية والألمانية والفرنسية واللغات الشرقية قسمي اللغة الفارسية والتركية، ولطلاب الفرقة الثالثة قسم اللغة الإنجليزية، والفرنسية وكذلك اللغات الشرقية قسمي اللغة الفارسية والتركية، وعن كلية الطب البيطرى تم الإعلان عن نتائج الفرقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

كما اعلنت كلية التمريض نتائج الفرقة الأولي، وأخيرًا كلية السياحة والفنادق أعلنت نتائج الفرقة الثانية قسم الإرشاد السياحى وقسم الدراسات السياحية والفرقة الثالثة قسم الإرشاد السياحى والدراسات السياحية.