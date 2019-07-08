10 معلومات عن تنظيم داعش القاهرة الإرهابى.. بعد نظر طعن المتهمين

كتب إيهاب المهندس

مع نظر أولى جلسات طعن المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"ولاية داعش القاهرة" على حكم المؤبد الصادر بحقهم، قررت محكمة النقض تأجيل طعن المتهمين لجلسة 20 أكتوبر لضم المفردات، وتوجد العديد من المعلومات حول القضية.

1 ـ المتهمين شكلوا ولاية داعش القاهرة ومبايعة تنظيم داعش فى الشام نهاية مطلع عام 2013.

2 ـ بعض المتهمين سافروا لسوريا لتلقى تدريبات على حروب الشوارع بسوريا.

3 ـ المتهم محمد جمال تواصل مع قيادات داعش عبر موقع التواصل الاجتماعى وتلقى منهم التكليفات لأعضاء التنظيم.

4 ـ المتهمين قاموا بشراء أقمشة لعمل اعلام التنظيم تمهيدا لإذاعة بياناتهم الإرهابية.

5 ــ المتهم أحمد بكرى شارك فى مظاهرات الإخوان بمنطقة حلوان، وأكد أنه تعرف على اثنين من أعضاء التنظيم وهما عادل طه وسامح محمد من خلال المشاركة فى المظاهرات.

6 ـ المتهم أحمد بكرى أكد فى التحقيقات استهداف التنظيم لنقطة شرطة البدرشين بعبوة ناسفة.

7 ـ القضية تضم 8 متهمين من بينهم 3 متهمين هروب.

8 ــ محكمة الموضوع التى نظرت الدعوى، قضت فى نوفمبر بالمؤبد لجميع المتهمين فى الدعوى.

9 ـ المتهمون يواجهون تهم الانضمام لجماعة إرهابية "تنظيم داعش"، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

10 ـ المتهم عادل طه كان يقوم بدور الواعظ وكان يقوم بتبرير العمليات الإرهابية التى يرتكبها تنظيم داعش فى الداخل والخارج.