10 أنواع خضر وفاكهة تتصدر قائمة الصادرات خلال 6 أشهر.. تعرف عليها

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع"، إجمالى صادرات المنتجات الزراعية لـ10 أنواع من الخضر والفاكهة خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 3 يوليو الحالى، طبقا لأخر تقرير للإدارة المركزية للحجر الزراعى.

الصادرات بلغت 4 ملايين و95 ألف و806 أطنان من المنتجات الزراعية بزيادة 415 ألف و134 طنا عن نفس المدة من العام الماضى.

- صادرات الموالح بلغت مليون و750 ألف و900 طن لتحتل المركز الأول.

- تصدير 693 ألف و535 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

- تصدير 368 ألف و114 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات.

- احتل العنب المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 74 ألف و975 طنا.

- احتلت الفراولة المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 24 ألف و 598 طنا.

- احتلت صادرات مصر من الثوم المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 22 ألف و185 طنا.

-احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 12 ألف و535 طن.

-المركز الثامن الجوافة بإجمالي 5864 طن.

-حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 3202 طن.

-حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالي 4979 طن للفلفل و5341 طن للخيار.