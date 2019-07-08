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10 أنواع خضر وفاكهة تتصدر قائمة الصادرات خلال 6 أشهر.. تعرف عليها

الإثنين، 08 يوليه 2019 09:00 ص
10 أنواع خضر وفاكهة تتصدر قائمة الصادرات خلال 6 أشهر.. تعرف عليها فواكه - أرشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع"، إجمالى  صادرات المنتجات الزراعية  لـ10 أنواع من الخضر والفاكهة  خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 3 يوليو الحالى، طبقا لأخر تقرير للإدارة المركزية للحجر الزراعى.
 
الصادرات بلغت 4 ملايين و95 ألف و806 أطنان من المنتجات الزراعية بزيادة 415 ألف و134 طنا عن نفس المدة من العام الماضى.
 
- صادرات الموالح بلغت مليون و750 ألف و900 طن لتحتل المركز الأول.
 
- تصدير 693 ألف و535 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى في الصادرات الزراعية بعد الموالح.
 
- تصدير 368 ألف و114 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات.
 
- احتل العنب المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 74 ألف و975 طنا.
 
- احتلت الفراولة  المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 24 ألف و 598 طنا.
 
- احتلت صادرات مصر من الثوم المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 22 ألف و185 طنا.
 
-احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 12 ألف و535 طن.
 
-المركز الثامن الجوافة بإجمالي 5864 طن.
 
 -حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 3202 طن.
 
-حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالي 4979 طن للفلفل و5341 طن للخيار.
 
 

الصادرات الزراعية

الموالح

البطاطس

صادرات البصل

الحجر الزراعى

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