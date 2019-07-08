يورونيوز: فشل "الفجر الذهبى" فى اليونان بداية لتراجع اليمين المتطرف الأوروبى

كتبت: إنجى مجدى

قالت شبكة يورونيوز إن نتائج الانتخابات العامة فى اليونان، تشير إلى وجود حالة توازن سياسى فى البلاد، تعكس حالة من الشعور بالاستقرار الاقتصادى النسبى والنزوع باتجاه استثمار هذا الاستقرار لناحية رفع مستوى المعيشة وتعزيز معدلات النمو.

وعلقت الشبكة الإخبارية على نتائج الانتخابات العامة فى اليونان، التى أجريت الأحد، والتى فاز فيها تيار يمين الوسط على حساب اليسار، حيث حقق حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ تقدما بفارق كبير بحصوله على 39.6% من الأصوات مقابل 31.6% لصالح حزب سيريزا الذى ينتمى إليه رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس.

وقالت إن حصول كل من "الديمراطية الجديدة" و"سيريزا" اليسارى على نحو 70% من الأصوات، دليل على أن المزاج العام فى اليونان ينشد الاستقرار السياسى باعتباره بوابة الاستقرار الاقتصادى. فيما أن الفشل الذريع لحزب "الفجر الذهبى" اليمينى المتطرف، فينظر إليه بعض المراقبين على اعتبار أنه أولى حلقات التراجع للأحزاب اليمينية المتطرفة فى أوروبا والتى اتكأت على قضية الهجرة فى تعزيز صفوفها خلال الفترة الماضية.