وكالة الطاقة الذرية : إيران خصبت يورانيوم بدرجة نقاء أعلى من المنصوص عليه

رويترز

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين إن إيران خصبت يورانيوم بنسبة نقاء تجاوزت الحد الذي نص عليه الاتفاق النووي الذي ابرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015 وهو 3.67 % مما يؤكد الإجراء الذي أعلنت عنه الحكومة الإيرانية من قبل.

وقال متحدث باسم الوكالة التي تتولى الإشراف على الاتفاق " المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية) يوكيا أمانو أبلغ مجلس المحافظين بأن مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من يوليو تموز من أن إيران تخصب يورانيوم بدرجة أعلى من 3.67 %".

وذكر تقرير أرسل للدول الأعضاء في الوكالة وحصلت عليه رويترز أن الوكالة تحققت من مستوى تخصيب اليورانيوم عبر أجهزة على الانترنت لمراقبة التخصيب مضيفا أن عينات أخذت أيضا اليوم الاثنين لفحصها.