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وفد صينى من معهد جيانسو يزور مركز بحوث وتطوير الفلزات

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:17 ص
وفد صينى من معهد جيانسو يزور مركز بحوث وتطوير الفلزات وزارة التعليم العالى - أرشيفية
وائل ربيعى

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أجرى وفد صينى من معهد جيانسو لبحوث التكنولوجيا الصناعية برئاسة ليو كينج رئيس المعهد، ووانج كن المدير العام للعلوم والتكنولوجيا؛ زيارة إلى مركز بحوث وتطوير الفلزات، لبحث سبل التعاون العلمى والبحثى بين الجانبين.

وأشار تقرير بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، قدمه الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، إلى أن الزيارة شملت جولة تفقدية لمركز بحوث وتطوير الفلزات "مكتب الخدمات – معمل النانو – معمل السباكة – معمل النمذجة الصناعية".

وأوضح عويس أنه تم الاتفاق خلال فعاليات الزيارة على عقد اتفاقية تعاون بين الجهتين تتضمن عدة بنود منها تبادل علمى لشباب الباحثين؛ بهدف نقل الخبرات الممكنة والاستفادة من الإمكانيات المتاحة بين الطرفين.

فيما أشاد الوفد الصينى بإمكانيات مركز بحوث وتطوير الفلزات، معربين عن تطلعهم بأهمية تنفيذ التعاون بين الجانبين.

جدير بالذكر أن معهد جيانسو لبحوث التكنولوجيا الصناعية تم تأسيسه عام 2013، ويتكون حالياً من 39 معهد بحثى متخصص، ووصلت المخرجات البحثية لهذا المعهد إلى 1000 مخرج تكنولوجى تم تسويقه، كما تم تأسيس حوالى 260 شركة ناشئة منهم 17 شركة أصبحت شركات قومية كبرى بالصين، ويهدف المعهد إلى دعم بحوث التكنولوجيا الصناعية وتسويق التكنولوجيا المتقدمة التى لها تأثير فعال على التنمية الاقتصادية لمقاطعة جيانسو بالصين، كما يهدف إلى سد الفجوة بين بحوث التكنولوجيا الأساسية وتسويقها من خلال إجراءات أبحاث التكنولوجيا الصناعية.


التعليم العالى

البحث العلمى

زيارة وفد صينى

مركز بحوث وتطوير الفلزات

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