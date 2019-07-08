وزير يمنى: نطالب بموقف دولى لحظر توريد الأسلحة الإيرانية للحوثيين

كتبت ـ إيمان حنا

أدان وزير الإعلام معمر الارياني استمرار نظام إيران في تزويد المليشيا الحوثية بالأسلحة المهربة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في عملياتها الارهابية التي تستهدف المدنيين وتساهم في تقويض جهود حل الأزمة بطريقة سلمية ، بحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ).

وجدد الأرياني مطالبة المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإتخاذ خطوات أكثر جدية لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة لحضر توريد الأسلحة للمليشيا الحوثية، والذي ساهم في إطالة أمد الحرب وتفاقم الاوضاع والمعاناة الانسانية وتزايد عدد الضحايا بين المدنيين والاعتداء على دول الجوار وتهديد الأمن الإقليمي والدولي .

وأوضح أن معرض المليشيا الحوثية الذى أعلنت عنه يوم امس ومقارنته بالقطع ذاتها التي عرضها الحرس الثوري الايراني في معرض افتتحه مطلع العام 2019م، يقدم أدلة وبراهين واضحة على مصدر الأسلحة الحوثية المستخدمة في قتل الشعب اليمني واستهداف الاعيان المدنية في الجارة السعودية وتهديد الملاحة الدولية .

واشار وزير الإعلام إلى أن استمرار تزويد نظام طهران للمليشيا الحوثية بالتكنولوجيا العسكرية والأسلحة النوعية من صواريخ باليستية وطائرات مسيرة وخبراء فى صناعة وزراعة الالغام والعبوات الناسفة تحدي واضح وصريح للإرادة الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرار 2140 التي نصت على حضر توريد كافة أنواع الأسلحة .

وجدد الارياني مطالبة المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإتخاذ خطوات أكثر جدية لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة لحضر توريد الأسلحة للمليشيا الحوثية، والذي ساهم في إطالة أمد الحرب وتفاقم الاوضاع والمعاناة الانسانية وتزايد عدد الضحايا بين المدنيين والاعتداء على دول الجوار وتهديد الأمن الإقليمي والدولي .