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وزيرة الثقافة الإماراتية: نستضيف اجتماع وزراء الثقافة العرب فى 2020

الإثنين، 08 يوليه 2019 06:13 م
وزيرة الثقافة الإماراتية: نستضيف اجتماع وزراء الثقافة العرب فى 2020 وزيرة الثقافة الإماراتية
كتبت ـ إيمان حنا ـ تصوير سامى وهيب

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قالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية نورة الكعبى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،  إن دولة الإمارات تستعد لاستضافة مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية فى الوطن العربى، بدورته المقبلة الـ22 المقرر إقامتها في 2020 بالتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، واستضافة الإمارات لإبداعات العالم وفنونه وثقافاته فى إكسبو دبى 2020، ما يجعلها فرصة مهمة لامتزاج وتبادل ثقافتنا العربية مع ثقافات العالم المختلفة، حيث يشارك فى هذا الحدث العالمي 192 دولة ومن المتوقع أن يستقبل 25 مليون زائر خلال ستة أشهر وهى فرصة مثالية لاطلاع العالم على الفنون والثقافة العربية، ونمد جسور التواصل مع الدول الأخرى ونعزز التبادل الثقافى العربى ودول العالم.

 

وأضافت فى تصريحاتها، إن الثورة الرقمية التي يشهدها العالم المعاصر أحدثت تغيراً جذرياً فى صناعة النشر والكتب، لذلك قامت الكثير من المكتبات بمراجعة خططها وأهدافها وأدوارها، وطوّرت خدماتها لتواكب المتغيرات التى يشهدها قطاع النشر وصناعة المكتبات بهدف الاستفادة من الإختراق غير المسبوق الذى أحدثه العالم الرقمى فى مجتمعنا والبناء عليه لتطوير صناعة النشر.

 


المؤتمر الاقليمى للرقمنة

وزيرة الثقافة الاماراتية

الامارت

مصر والامارات

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