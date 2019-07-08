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وزيرة الثقافة الإماراتية لـ ليوم السابع: لمصر مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتى

الإثنين، 08 يوليه 2019 05:24 م
وزيرة الثقافة الإماراتية لـ ليوم السابع: لمصر مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتى وزيرة الثقافة الإماراتية مع محررة اليوم السابع
إيمان حنا ـ تصوير سامى وهيب

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أكدت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية نورة الكعبى، فى تصريح خاص لـ اليوم السابع، أن لمصر مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي، وتجمع البلدين علاقات أخوية راسخة، بكل ما تحمل الكلمة من معانٍ، فهى علاقة تتمتع بخصوصية دعمها سجل حافل بالمواقف التاريخية التي تعكس احتراما متبادلا بين البلدين، وضع أسس تلك العلاقة المميزة الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات الحديثة، وتستمر عليها القيادة الرشيدة بدولة الإمارات.

 

وأضافت الكعبى، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أبو ظبي فى فبراير 2018 ولقائه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فتحت آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات بشكل عام بين البلدين ومن بينها العلاقات الثقافية، وهناك فرص تعاون واعدة تتعدد أشكالها وصورها لتشمل الفن والمسرح والسينما والمتاحف وغيرها.

 

وأوضحت، أن دولة الإمارات حريصة على بناء جسور التواصل مع الثقافات والحضارات والدول بما يعزز من قوتها ومكانتها ويبني صورة ثقافية قوية لدى المجتمعات الأخرى من خلال اطلاعهم على قصص النجاح والإبداعات، والمعالم الثقافية والتراثية والإنجازات فى مجالات الثقافة والفنون.

 


الامارات

وزيرة الثقافة الاماراتية

نورة الكعبى

الامارات ومصر

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