سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 02:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن بوست: المسلمون فى سريلانكا يعانون من المقاطعة والعنف

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:19 م
واشنطن بوست: المسلمون فى سريلانكا يعانون من المقاطعة والعنف تأبين الضحايا
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن المسلمين فى سريلانكا يعانون من المقاطعة والعنف فى أعقاب الهجمات الإرهابية التى استهدفت كنائس ومناطق سياحية فى البلاد فى إبريل الماضى.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات التى يملكها مسلمون تواجه مقاطعات غير رسمية، واندلعت أعمال شغب ضد المسلمين فى محافظين فى مايو الماضى، مما ألحق أضرارا بمئات الشركات والمنازل والمساجد، وأسفر عن مقتل شخص واحد. واستقال تسعة وزراء مسلمين فى يونيو، لأنهم كانوا يخشوا من أنهم إذا لم يفعلوا ذلك، سيصبح المزيد من العنف وشيكا.
 
وأوضحت الصحيفة أن الخبراء يشعرون أن سريلانكا، البلد الديمقراطى متعدد الأعراق والأديان والذى انتهت الحرب الأهلية فى عام 2009، على وشك أن يشهد اندلاع توترات جديدة. هذه المرة أصبحت الانقسامات تظهر بسبب اختلاف الأديان وليس الخلاف العرقى القديم بين التاميل والسنهاليين.
 
وحتى قبل هجمات عيد الفصح، كان المسلمون الذين يمثلون 10% من إجمالى عدد السكان، يواجهون خطابا تمييزيا وعنف متفرق، لاسيما مع صعود الجماعات البوذية المتشددة بعد نهاية الحرب الأهلية.
 
إلا أن الأجواء الحالية تمثل تحولا خطيرا.  ففى الشهر الماضى، دعا أحد أبرز الرهبان البوذيين فى البلاد إلى مقاطعة الشركات التى يملكها المسلمون، وبدا أنه يحرض على العنف. حيث قال الراهب وراكاجودا سرى جناناراثانا ثيرو: "لا تذهبوا إلى  متاجرهم ولا تأكلوا طعامهم"، وأضاف:  يجب أن يحمى البوذيين أنفسهم.
 
ويرى بعض المراقبين أن اللهجة المعادية للمسلمين تخدم غرضا سياسيا وهو إثارة استقطاب بين الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية المقرر فى وقت لاحق هذا العام. حيث يقول أحد أعضاء البرلمان المسلمين إن أحزاب المعارضة تريد أن تظل الأوضاع فى حالة غليان.

سريلانكا

المسلمون فى سريلانكا

البوذيين

التمييز الدينى فى سريلانكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة