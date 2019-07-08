الرئيسية تقارير مصرية ننشر تشكيل المكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة لعام 2019 الإثنين، 08 يوليه 2019 04:26 م المستشار حسين عبده خليل - رئيس هيئة قضايا الدولة كتب إبراهيم قاسم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة القرار رقم 158 لسنة 2019 بتشكيل المكتب الفني للهيئة. وفيما يلى نص القرار: قضايا الدولة تشكيل المكتب الفنى حركة تغييرات قضايا الدولة رئيس قضايا الدولة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة قضايا الدولة تكتب أسباب الطعن على حكم إلغاء فرض رسم على استيراد البليت.. وتقديم الطعن خلال أيام.. الهيئة تستند للدستور فى حماية الدولة للصناعة الوطنية ودعم التنافسية.. والتجارة تستشكل على الحكم فى الشق المستعجل الأحد، 07 يوليه 2019 10:30 م استشكال لوقف تنفيذ الحكم.. مصير 100مليار جنيه أمام القضاء الإدارى.. دعوى عاجلة لوقف إغراق السوق بالبليت.. "قضايا الدولة" ومصانع الحديد المتضررة يستشكلون.. المستوردون يجلبون شحنات ضخمة.. والمصنعون يختصمون الوزير الأحد، 07 يوليه 2019 02:16 م الزراعة ترسل خطاب شكر لقضايا الدولة لتجنيبها دفع 82 مليون و989 ألف جنيه لشركة الخميس، 04 يوليه 2019 02:01 م هيئة قضايا الدولة تستعد للطعن على حكم القضاء الإدارى بشأن رسوم البليت الخميس، 04 يوليه 2019 01:48 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7% انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة المزيد من Trending Plus
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