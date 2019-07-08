نائب الرئيس الإيرانى: أمريكا لم تسمح للإيرانيين بالاستفادة من الاتفاق النووى

نقلت وكالة الأنباء والتليفزيون الإيرانية عن نائب الرئيس إسحق جهانجيرى قوله اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لم تسمح للشعب الإيرانى بالاستفادة من الاتفاق النووى المبرم فى عام 2015.

وانسحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق العام الماضى وعاود فرض عقوبات على إيران فى خطوة تهدف لدفعها للتفاوض بشأن برنامج الصواريخ الخاص بها وسياستها فى المنطقة. وتصاعدت التوترات بين طهران وواشنطن بعد إسقاط الجمهورية الإسلامية طائرة أمريكية مسيرة الشهر الماضى.

وأضاف جهانجيرى "لم يسمح الأمريكيون للشعب الإيراني بالاستفادة من منجزات (الاتفاق النووي) خلال الفترة التي كانوا فيها ضمن (الاتفاق) أو بعد خروجهم منه".