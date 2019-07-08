ميتسوتاكيس يؤدى اليمين الدستورية لرئاسة وزراء اليونان

أ ش أ

أدى رئيس الوزراء اليوناني الجديد، كرياكوس ميتسوتاكيس ، اليوم الاثنين اليمين الدستورية، بعد فوز ساحق في انتخابات مبكرة، جاءت تحت شعار رفع الاستثمارات وخفض الضرائب وتأمين الوظائف .

وقال ميتسوتاكيس، زعيم حزب "الديمقراطية الجديدة" اليوناني المحافظ، البالغ من العمر (51 عاما)، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم": "نحن نقبل حكم الشعب، لقد اتخذنا قرارات صعبة لكي تصل اليونان إلى ما هي عليه اليوم، ودفعنا ثمنا سياسيا باهظا".

وينحدر ميتسوتاكيس من عائلة سياسية معروفة، فهو نجل رئيس الوزراء الأسبق كوستانتينوس ميتسوتاكيس، وشقيقته دورا باكويانيس وزيرة سابقة للخارجية ورئيسة لبلدية أثينا.