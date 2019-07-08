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مياه أسيوط تطلق فريق توعية للتعريف بمحطة ساحل سليم المرشحة لخدمة 174 ألف مواطن

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:04 م
مياه أسيوط تطلق فريق توعية للتعريف بمحطة ساحل سليم المرشحة لخدمة 174 ألف مواطن موظفو شركة مياه الشرب بأسيوط
أسيوط - هيثم البدرى

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أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، فريق توعية بشوارع مدينة ساحل سليم للتواصل مع المواطنين والتحدث معهم وتعريفهم ببدء التشغيل التجريبى لمحطة وشبكة مياه الشرب المرشحة بمركزى ساحل سليم والبدارى، بقرية "تل زايد بالبدارى" بطاقة استيعابية 68 ألف متر، بتكلفة إجمالية تصل إلى 325 مليون، وذلك لخدمة 174 ألف مواطن بمركز ساحل سليم والبدارى بالكامل، وذلك لاستكمال الشبكات ولتلافى بعض الملاحظات الفنية ومشكلة الاطماء ومد المأخذ.

وقال بيان إعلامى صادر عن الشركة أن أعضاء الفريق التوعوى إلتقى مع المواطنين فى الشوارع وطرقوا أبواب منازلهم للرد على كافة استفساراتهم وشرح الأمر لهم منذ تغذية أهالى مركز ساحل سليم من المحطة المرشحة، مؤكدين أنه لا داعى للقلق من وجود أى رواسب بالمياه خلال الساعات القليلة من بدء التشغيل، والذى يرجع لبدء عملية تشغيل المحطة وضخ المياه لأول مرة بالشبكات، مؤكدا أن المحطة الآن فى مرحلة التشغيل التجريبى لضخ المياه للمواطنين طبقًا للمواصفات القياسية لوزارة الصحة.

وأوضح الفريق للجمهور أن جميع نتائج عينات المياه الكيميائية والبكترولوجية، والتى تم تحليلها عن طريق مديرية الصحة ومعامل الشركة تأكد جودة المياه وسلامتها ونقاؤها.

وخاطب المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب العملاء من خلال مختلف قنوات التواصل الخاصة بالشركة، أن المياه التى تضخ لهم تمر بأحدث طرق المعالجة والتنقية التى تضمن الوصول إلى أنقى قطرة مياه تكون محرك أساسى لدفعى عجلة التنمية، تحقيقاً لبرامج التنمية المستدامة.

 

 

 


شركة مياه اسيوط

محطة ساحل سليم المشرحة

مياه اسيوط

شبكات مياه اسيوط

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