موقع إلكترونى وخط ساخن للتعريف بمبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدى

كتب وليد عبد السلام

خصصت المبادرة القومية للكشف المبكر عن سرطان الثرى موقعا الكترونيا يضم كافة المعلومات عن المبادرة وأماكن الحصول على الخدمة ومراكز العلاج.



ويمكن الدخول على الموقع الإلكترونى للمبادرة من خلال www.100millionseha.eg، والذى يتضمن أيضاً معلومات عن الحملة، والتوعية، وكيفية الوصول لمكان الكشف المبكر.



وقال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، أنه تم إطلاق الخط الساخن 15335 للتواصل مع الجمهور والرد على استفساراتهم.



ويشار الى أنه يمكن ملء استمارة على الموقع تستقبل المقترحات والشكاوى تتضمن الاسم ورقم الموبايل والمحافظة والمركز، فى إطار توفير آليات تواصل سريعة مع السيدات المستهدفات من المبادرة.





