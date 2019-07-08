سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 07:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

موقع أمريكى: قطر مهدت لزيارة تميم بحملة دعائية وملايين الدولارات

الإثنين، 08 يوليه 2019 06:38 م
موقع أمريكى: قطر مهدت لزيارة تميم بحملة دعائية وملايين الدولارات تميم أمير الإرهاب
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "ذا دايلى بيست"، الأمريكى ما وصفه بخطة قطر التى تتكلف ملايين الدولارات من أجل استعادة أصدقائها فى واشنطن، وذلك بعد عامين من الموقف الصارم الذى تبناه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إزاء الإمارة بسبب دعمها للجماعات الإرهابية.

 وقال الموقع فى تقرير له اليوم، الاثنين، إن ممثلى قطر أمضوا أسابيع فى واشنطن ونيويورك، يمهدون لزيارة تميم للعاصمة الأمريكية المتوقعة غدا، الثلاثاء.

ولفت التقرير إلى قطر قامت، خلال الأشهر الستة الأخيرة تحديدان بنشر مسئولين فى العالم كجزء من حملة دعائية من أجل تشكيل صورة جديدة ترمز على تأكيد ما تقول إنه قوتها الاقتصادية وقيمتها من الناحية الإستراتجية جغرافيا، حسبما قال مسئولان أمريكيان وثلاثة أفراد على صلة بجهود قطر. ومنذ بداية عام 2017، أنفقت قطر 24 مليون دولار على الأقل على جهود اللوبى فى الولايات المتحدة، بحسب ما ذكر مركز السياسيات الاستجابية.

ونقل "دايلى بيست" عن حسين عبيش، الباحث بمركز دول الخليج العربى فى واشنطن قوله إن قطر تظل معزولة تماما فى منطقة الخليج العربى حتى الآن. وقد وجدوا مجموعة من الحلول العملية التى تستطيع البلاد أن تتحملها مع بعض التكاليف. لكن إلى أن يتغير شىء أكبر، مثل حدوث الصراع مع إيران أو اضطرابات إقليمية أخرى، أو أن تكون هناك سياسة أمريكية جديدة، ستستمر العزلة.


قطر

زيارة تميم لواشنطن

الدعاية القطرية

عزلة قطر

تميم بن حمد

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

جماعات الإرهابية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ناشط حقوقى قطرى يعلن عرض انتهاكات تميم أمام البرلمان الأوروبى

الإثنين، 08 يوليه 2019 06:17 م

انتهاكات "تميم" بحق القطريين لا تنتهى.. الخزانة القطرية تتكلف ملايين الدولارات لتعويض العمال المضارين من سخرة كأس العالم.. وزواج القاصرات وحرمان الأبناء من جنسية الأم والنظرة الدونية للمرأة مشاكل تحاصر الدوحة

الإثنين، 08 يوليه 2019 04:00 ص

تميم يفشل فى خداع العالم حول سحب الجنسية من القبائل القطرية.. النظام القطرى زعم امتلاك قبيلة الغفران جنسيات أخرى.. ومعارض يفضحه: هناك مزدوجى جنسية يعيشون بالدوحة.. و 3 فتيات كينيات يتعرضن لانتهاكات بقطر

الإثنين، 08 يوليه 2019 04:00 ص

كيف تورطت بنوك الدوحة فى تمويل الإرهابيين؟..مطالبات بخضوع بنك قطر الوطنى للتحقيق فى اتهامات تسهيلات مصرفية للمتطرفين.. شخصيات مقربة من النظام القطرى تمول داعش.. وابن عم تميم يبشر القطريين بسقوط "الحمدين" قريبا

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجلس الدولة: عيوب السلع تلزم حماية المستهلك بإلزام استرجاعها أو استبدالها

مجلس الدولة: عيوب السلع تلزم حماية المستهلك بإلزام استرجاعها أو استبدالها

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة