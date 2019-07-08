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مصرع عامل انقلبت به دراجة بخارية فى ترعة الإبراهيمية ببنى سويف

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:56 م
مصرع عامل انقلبت به دراجة بخارية فى ترعة الإبراهيمية ببنى سويف جثة - أرشيفية
بنى سويف : هانى فتحى

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لقى عامل مصرعه، الاثنين، إثر انقلاب دراجته البخارية فى ترعة الإبراهيمية أمام قرية بنى عدى التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، وقام الأهالى بانتشال جثته.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر يفيد بانقلاب دراجة بخارية بترعة الإبراهيمية أمام قرية بنى عدى، وتبين قيام الأهالى بانتشال جثة لشخص ويدعى "جمال.ع.س"، 20 سنة، عامل ومقيم بقرية بنى عدى بمركز ناصر من ترعة الإبراهيمية إثر انقلاب دراجة بخارية.

ودلت التحريات أنه أثناء استقلال العامل دراجة بخارية «بدون لوحات معدنية»، قيادة "شعبان.ف.ع"، 21 سنة، فلاح، وأثناء عبورهما قنطرة أعلى ترعة الإبراهيمية، اختل توازن قائدها وسقطا بالترعة ونتج عن الحادث وفاة مرافق قائد الدراجة البخارية، وتم نقله لمستشفى ناصر العام.

وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة، قرر عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وسبب الوفاة فشل فى وظائف التنفس نتيجة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهه جنائية.


بنى سويف

صحة بنى سويف

مصرع عامل

ترعة الإبراهيمية

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